В МИД КНР заявили, что готовы в 2022 году углублять стратегическое сотрудничество с РФ

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китай в новом году готов неизменно углублять стратегическое сотрудничество с Россией, защищать законные права и интересы обеих сторон. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В новом году Китай будет непоколебимо углублять стратегическое сотрудничество с Россией, защищать законные права и интересы обеих сторон, оберегать мир и стабильность во всем мире", - приводит его слова во вторник сайт МИД КНР.

Ван И также отметил, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой очной встречей глав двух государств за последние два года, но и важным событием в международных отношениях.

Как заявил в конце декабря посол РФ в КНР Андрей Денисов, в настоящее время российская и китайская стороны активно готовят визит Путина в Китай на открытие Олимпиады в Пекине в феврале.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.