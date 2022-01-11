Главы правительств Австралии и Сербии обсудили по телефону ситуацию с Новаком Джоковичем

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил в телефонном разговоре со своей сербской коллегой Аной Брнабич ситуацию с аннулированием визы и задержанием теннисиста Новака Джоковича. Об этом во вторник сообщили в канцелярии австралийского премьера.

"Премьер-министр [Скотт Моррисон] рассказал о недискриминационной пограничной политике страны и охарактеризовал ее роль в деле защиты Австралии во время пандемии COVID-19. Главы правительств двух стран согласились поддерживать контакты по этому вопросу и продолжать укреплять двусторонние отношения", - указано в заявлении ведомства.

Также сообщается, что сербский премьер-министр, позвонившая главе австралийского правительства в ночь на вторник, обратилась к нему с просьбой обеспечить гражданину Сербии Джоковичу "справедливое и достойное обращение и уважение его прав", отметив, что правительство ее страны "предоставит игроку любые гарантии, если об этом попросит Австралия".

Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные данные о законном медицинском освобождении" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы и 10 января суд удовлетворил апелляцию серба, но при этом у федерального правительства Австралии осталась возможность еще раз аннулировать визу спортсмена, дополнив это решение трехлетним запретом на въезд в страну.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.