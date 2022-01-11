Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КНБ.

"Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.

Согласно данным КНБ, при задержаниях было изъято 30 единиц оружия, 245 боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций и четыре бронежилета. "У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника, товары народного потребления и большая сумма финансовых средств. Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов", - отметили в пресс-службе.