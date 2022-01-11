Токаев заявил, что вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня.

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев, выступая во вторник в Мажилисе (нижней палате парламента).

По словам Токаева, сплоченность общества страны методично расшатывали, Комитет нацбезопасности не разглядел угрозу.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности", - сказал Токаев.

Попытки госпереворота провалились

Токаев заявил, что боевики намеревались захватить власть в стране, при этом план атаки был комплексным.

"План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов - военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы", - сказал он.

По словам Токаева, попытки государственного переворота в Казахстане провалились.

"Попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились. Вместе, как единая нация, мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены", - сказал глава государства.

Токаев отметил, что не все правоохранительные органы проявили верность своему долгу. "В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию", - заявил президент.

Схема национальной безопасности

Токаев заявил, что республике нужно переформатировать схему национальной безопасности.

"Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба", - сказал он.

По словам Токаева, в стране сформируют новые подразделения национальной гвардии в регионах и усилят действующие подразделения. Будет увеличена численность подразделения специального назначения МВД. Кроме того, будут пересмотрены принципы работы пограничной службы. Президент Казахстана поручил навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем.

Токаев заявил, что казахстанские власти должны не допустить сращивания религиозного экстремизма и криминала в стране.

"[Поручаю] реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сказал он.

Проблема социального неравенства

Кроме того, Токаев заявил, что проблема социального неравенства в Казахстане обострилась, доступность мер государственной поддержки в Казахстане вызывает вопросы. Деятельность Банка развития Казахстана будет перестроена, отметил он. В Казахстане в течение двух месяцев примут программу по повышению доходов населения.

Токаев поручил создать в Казахстане социальный общественный фонд, в том числе для помощи детям. Президент Казахстана заявил, что крупный бизнес должен ежегодно вносить средства в создаваемый социальный общественный фонд.

Стабильность национальной валюты

Токаев поручил Нацбанку Казахстана обеспечить стабильность национальной валюты. В Казахстане разработают комплекс мер для контроля уровня инфляции, сообщил он. Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан выполнит все обязательства перед зарубежными инвесторами, в стране также проведут проверку необоснованно выводимых из страны финансовых средств.