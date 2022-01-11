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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Эксперты: на переговорах США и РФ по безопасности прежде всего нужен двусторонний формат

Настаивать на многостороннем формате означает также игнорировать реалии силы на европейском континенте, считают экс-помощник президента Джорджа Буша - младшего по РФ Томас Грэм и профессор Раждан Менон

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Двусторонние консультации США и России должны быть основным форматом переговоров по безопасности в Европе, поскольку участие в них американских союзников и партнеров может лишь завести их в тупик. Такое мнение высказали бывший помощник президента Джорджа Буша - младшего по России Томас Грэм и профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раждан Менон в статье, опубликованной в понедельник в газете Politico.

"Двусторонние переговоры США и России должны быть основным форматом переговоров. Администрация Байдена справедливо настаивает на том, что ее союзники и партнеры должны быть вовлечены и что никакие решения не будут приниматься в одиночку Россией и Соединенными Штатами. Но многосторонние переговоры - это рецепт тупика: они могут дать возможность самому упрямому союзнику или партнеру затормозить прогресс или же даже, по сути, наложить на него вето", - считают эксперты.

"Настаивать на многостороннем формате означает также игнорировать реалии силы на европейском континенте", - убеждены Грэм и Менон. По их мнению, Соединенные Штаты и Россия "являются единственными двумя странами, которые обладают военной мощью, способной изменить баланс силы в Европе".

"Их способность заключить соглашение и готовность действовать сдержанно будут иметь большое значение для определения исхода любых переговоров, даже если им все равно придется сделать так, чтобы другие государства, которые будут участниками любой финальной договоренности, согласились с ней. Более того, Москва будет серьезно вести переговоры только с Вашингтоном отчасти потому, что подобные двусторонние переговоры подтверждают статут России в качестве второй великой державы в Европе (наряду с США - прим. ТАСС), а также отчасти потому, что она считает, что именно Вашингтон отдает распоряжения, а остальные члены НАТО в лучшем случае являются его младшими партнерами", - подчеркнули эксперты.

По их мнению, краткосрочной задачей становится преодоление нынешнего кризиса вокруг Украины. Однако в то же время, считают эксперты, "эти переговоры дают администрации [президента США Джо] Байдена возможность сделать нечто больше и более долгосрочное: создать общеевропейский порядок в сфере безопасности, который включает в себя Россию и сокращает риски кризисов и конфронтации на континенте".

Переговоры по безопасности

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Вашингтоне ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены "обсуждать европейскую безопасность без участия своих союзников и партнеров".

Теги
СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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