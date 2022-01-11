Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в Мажилисе (нижней палате парламента) республики. Казахстанский лидер заявил о провале попытки госпереворота в стране, окончании основной миссии ОДКБ и пообещал представить новый пакет политических реформ в республике.
ТАСС собрал главные тезисы из речи Токаева.
О попытке госпереворота и завершении миссии ОДКБ
- Боевики пытались захватить власть, но попытка госпереворота провалилась. Ситуация во всех регионах республики стабильна.
- Основная миссия ОДКБ завершена, вывод войск ее контингента из Казахстана начнется через два дня. Этот процесс, по словам президента Казахстана, займет не более 10 дней.
- План атаки на Казахстан был комплексным, над сценарием работали профессионалы. Сплоченность общества методично расшатывали.
- Комитет нацбезопасности республики, по словам президента, не разглядел угрозу, в нескольких городах во время беспорядков его представители покинули место службы.
- Схему нацбезопасности Казахстана переформатируют, а также пересмотрят принципы работы погранслужбы. Токаев поручил навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем. В республике появятся новые подразделения Нацгвардии и спецназа. Будет увеличена численность подразделения специального назначения МВД.
О социальном неравенстве и мерах поддержки
- Токаев отметил обострившуюся проблему социального неравенства в республике и обратил внимание на вызывающую вопросы доступность мер господдержки. Президент заявил, что деятельность банка развития республики пересмотрят.
- Казахстанский лидер заявил о необходимости реформирования системы госуправления и низкой эффективности диалога чиновников с гражданами и тотальной бюрократии. Он отметил, что численность госаппарата в настоящее время является оптимальной, далее возможны сокращения.
- Токаев поручил ввести мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам на пять лет.
- В Казахстане в течение двух месяцев примут программу по повышению доходов населения. Президент также поручил создать социальный общественный фонд, в том числе для помощи детям.
- В сентябре в ходе послания к народу Токаев представит новый пакет политических реформ в республике.
Об экономическом развитии республики
- Президент Казахстана поручил Нацбанку обеспечить стабильность тенге и провести проверку необоснованно выводимых из страны финансовых средств. Для контроля за уровнем инфляции разработают новый комплекс мер.
- Казахстанский лидер пообещал, что республика выполнит все обязательства перед зарубежными инвесторами.
- Токаев заявил, что крупный бизнес в Казахстане должен ежегодно вносить средства в создаваемый социальный общественный фонд.