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Протесты в Казахстане
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Токаев поручил новому премьеру Казахстана представить программу действий правительства

Токаев поручил новому премьеру Казахстана в течение трех недель представить программу действий правительства.

Система государственного управления в Казахстане требует реформирования, сообщил Токаев. По его словам, численность госаппарата в Казахстане в настоящее время является оптимальной, далее возможны сокращения.

Токаев заявил, что эффективность диалога чиновников с гражданами в Казахстане низкая, присутствует тотальная бюрократия.

Президент Казахстана объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам.

Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан продолжит курс политической модернизации. Он сообщил, что в сентябре в ходе послания к народу представит новый пакет политических реформ в Казахстане.

Новость дополняется.

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
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