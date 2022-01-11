{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия и Китай проведут 12 января очередной раунд переговоров о границе

Переговоры пройдут на уровне командующих армейскими корпусами ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Индия и Китай в среду проведут очередной 14-й раунд переговоров о разъединении войск в пограничной области Ладакх на линии действительного контроля между двумя странами.

Как сообщает во вторник газета Indian Express со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны, переговоры пройдут 12 января в пограничном пункте Чушуль-Молдо на уровне командующих армейскими корпусами ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее стороны планировали провести 14-й раунд переговоров во второй половине декабря прошлого года.

"Индия надеется на конструктивный диалог с Китаем для решения остающихся вопросов, касающихся нормализации обстановки в Восточном Ладакхе", - заявили источники в оборонном ведомстве Индии.

13-й раунд индийско-китайских переговоров о разъединении войск на границе в Ладакхе состоялся 10 октября 2021 года и закончился безрезультатно. В индийском МИД тогда отметили необходимость найти скорейшее решение остающихся проблем "при полном соблюдении двусторонних соглашений ради мира и спокойствия в этом регионе".

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай перебросили в этот район тяжелую артиллерию, танки, средства ПВО и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале 2021 года Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе, который до сих пор полностью не завершился.

Теги
ИндияКитай
Протесты в Казахстане
Токаев заявил, что вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня
Ситуация во всех регионах страны стабильная, основная миссия ОДКБ завершена, сообщил президент Казахстана
Токаев заявил, что вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня
Читать полностью