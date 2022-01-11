СМИ: запущенная Пхеньяном ракета пролетела более 700 км

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Ракета, которую во вторник запустила КНДР, пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

Согласно сведениям ведомства, скорость полета ракеты составила 10 Махов (более 12 тыс. км в час).

По данным КНШ, 11 января в 07:27 утра по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета могла быть запущена в рамках зимних учений войск КНДР.