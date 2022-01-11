В Казахстане объявили мораторий на пять лет на повышение зарплат министрам и депутатам

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам.
"Говоря о доходах в бюджет, нельзя не отметить и некоторые статьи расходов. Отмечу заработные платы членов правительства, депутатов и, конечно же, акимов (глав администраций). В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе", - сказал Токаев, выступая во вторник в Мажилисе (нижняя палата парламента).
"В принципе, я считаю, что зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членам правительства, акимам регионов и депутатам", - отметил он.
Глава республики выразил надежду на то, что парламентарии эту новость "воспримут с пониманием". "Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета", - добавил он.