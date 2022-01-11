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В Белоруссии завершили расследование дела в отношении 10 радикалов анархистского движения

Их обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование масштабного уголовного дела, возбужденного в отношении 10 радикалов анархистского движения, обвиняемых по 10 статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.

"В настоящее время обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд", - отметила официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, неустановленные лица при непосредственном участии троих обвиняемых в период с 2005 по 2020 год для осуществления преступной деятельности объединили ряд организованных преступных групп, созданных в республике и других странах, в том числе радикальных групп анархистского движения "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя", которые решением МВД Белоруссии признаны экстремистскими формированиями, их деятельность на территории страны запрещена.

"Все указанные объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которыми до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые в настоящее время скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность", - проинформировала представитель следствия.

По ее информации, деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на "насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, разжигание иной социальной вражды и розни". Также участников преступной организации обвиняют в "организации массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, воспрепятствовании законной деятельности государственных органов, распространении экстремистских материалов".

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