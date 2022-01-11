В Токио заявили, что новый ракетный запуск КНДР угрожает безопасности Японии и всего мира

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Японские власти выступают с осуждением осуществленного во вторник ракетного запуска КНДР, который, по их мнению, представляет угрозу безопасности Японии и мирового сообщества. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы все еще выясняем подробности произошедшего, однако подобные действия КНДР угрожают безопасности Японии и мирового сообщества, в связи с чем мы выступаем с их осуждением", - подчеркнул Хаяси. Между тем он ушел от ответа на вопрос журналиста о том, выразил ли Токио протест Пхеньяну касательно запуска, сказав, что "Япония примет надлежащие меры, изучив детали произошедшего".

Ранее во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил сожаление в связи с очередным ракетным запуском КНДР. По данным японского министерства обороны, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

О запуске снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря ранее сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Южнокорейские военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой. Согласно информации агентства Yonhap, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель Министерства национальной обороны Южной Кореи в понедельник заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР 5 января ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а запуск 5 января был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что запуск ракеты 5 января "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".