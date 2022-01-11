Зеленский: Украина готова к необходимым решениям по Донбассу в рамках саммита "четверки"

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Украина готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом заявил во вторник президент страны Владимир Зеленский на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время новой встречи лидеров четырех стран", - приводятся слова Зеленского на сайте его офиса.

Как отмечается, украинская сторона считает, что новый саммит "нормандской четверки" дал бы "серьезный толчок" для урегулирования конфликта в Донбассе. "Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита "нормандской четверки". Проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - процитировали в офисе президента Украины его главу Андрея Ермака.

Зеленский договорился с Плетнером и Бонном о продолжении контактов в рамках нормандского формата для урегулирования конфликта в Донбассе. "Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран - участниц "нормандского формата", - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского также заявили, что "Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года".