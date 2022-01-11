МИД Эстонии выступил за продолжение учений НАТО в Европе

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс считает, что учения НАТО в регионе необходимо продолжить.

"Военные учения, несомненно, являются очень важной частью коллективной обороны НАТО, и, с нашей точки зрения, их продолжение, разумеется, очень важно, - приводит во вторник ее слова портал ERR. - Что касается военных учений Российской Федерации, то мы, конечно, видели в последнее время, что отсутствовала прозрачность, и если здесь удастся договориться о повышении прозрачности и ее соблюдении, то это, несомненно, укрепило бы безопасность в Европе".

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.