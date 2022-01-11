МИД КНР пообещал усилить давление на США в ответ на недовольство Блинкена санкциями Китая

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китайские власти намерены усилить давление на Соединенные Штаты в ответ на действия Вашингтона, ущемляющие национальные интересы КНР. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя недовольство госсекретаря США Энтони Блинкена санкциями Пекина.

"Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела КНР и наносят серьезный удар по интересам нашей страны, - подчеркнул он на брифинге. - Мы продолжим применять все необходимые ответные меры для защиты национального суверенитета".

По словам Ван Вэньбиня, за последние несколько лет США под благовидными предлогами и демократическими лозунгами выдвинули беспочвенные обвинения в адрес ряда китайских чиновников, которые подпали под односторонние санкции Вашингтона. "Китайская сторона на законных основаниях применила ответные санкции. Этот шаг направлен на защиту суверенитета, безопасности и удовлетворения интересов развития КНР", - пояснил он.

Как заявил в понедельник Блинкен, санкции, введенные Китаем против четырех представителей Комиссии США по международной религиозной свободе, следует считать "посягательством на всеобщие права человека". По его словам, Вашингтон солидарен с сотрудниками указанной госструктуры, которых коснулись соответствующие меры КНР.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют его в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Пекин многократно опровергал информацию о существовании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Весной прошлого года Великобритания, Евросоюз, Канада и США применили санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия властями КНР ответных мер.