Индия провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца Visakhapatnam

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Индия провела во вторник испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС страны. Об этом сообщила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Twitter.

"Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель", - заявили в ведомстве. Испытание ракеты проведено на индийском западном побережье.

В начале декабря Индия успешно протестировала авиационную версию BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Сверхзвуковую крылатую ракету производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Новейший ракетный эсминец Visakhapatnam был передан ВМС Индии в ноябре прошлого года. На вооружении Visakhapatnam состоят 16 противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Как заявлял ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх, ракета BrahMos, названная в честь индийской и российской рек Брахмапутра и Москва, является символом стратегического партнерства РФ и Индии. Сингх подчеркивал, что ракеты BrahMos "повысили способность индийских вооруженных сил отражать угрозу и подняли военный статус страны на международный уровень".