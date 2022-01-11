Талибы опровергли слова главы Таджикистана о лагерях для террористов у южных границ ОДКБ

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона о лагерях по подготовке террористов, функционирующих на северо-востоке Афганистана у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил во вторник второй заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Билал Карими на своей странице в Twitter.

"Мы решительно отвергаем утверждение президента Таджикистана о том, что в Афганистане создан ряд лагерей для деструктивной деятельности в приграничных с Таджикистаном районах. Исламский эмират Афганистан [используемое талибами название государства] заверяет все соседние страны, что наши границы в безопасности, а с нашей земли ни одной стране, в том числе и Таджикистану, ничто не будет угрожать", - подчеркнул он.

Карими также добавил, что "некоторые беглецы [из Афганистана] предвзяты и деструктивны, а отдельные лица передают ложную информацию международным [игрокам] и соседним странам, которая никоим образом не соответствует действительности".

В понедельник в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в режиме видеоконференции, Рахмон заявил, что, по данным спецслужб Таджикистана, в северо-восточных провинциях Афганистана у южных границ ОДКБ расположено свыше 40 лагерей и центров по подготовке террористов, где находятся более 6 тыс. боевиков. Глава Таджикистана отметил, что усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ, и указал на необходимость "создать пояс безопасности вокруг Афганистана".