США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану

ТАСС, 11 января. Соединенные Штаты выделят дополнительно более $308 млн и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном на его сайте.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более $308 млн в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана. Общий объем гуманитарной помощи Афганистану от США с октября 2021 года достигает почти $782 млн", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.

Как сообщили в Белом доме, Агентство США по международному развитию направит гуманитарную помощь через независимые гуманитарные организации в ответ на растущие гуманитарные потребности, усугубленные COVID-19 и недостаточным объемом оказываемых медицинских услуг, засухой, нехваткой продовольствия и зимним сезоном.

"Соединенные Штаты привержены поддержке афганского народа, и мы продолжаем рассматривать все доступные нам варианты. Мы поддерживаем народ Афганистана", - заявили в американской администрации.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. На фоне продолжающегося годами конфликта в стране возникла крайне сложная экономическая ситуация. По прогнозам ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.