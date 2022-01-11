Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил состав нового правительства.
- Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.
- Пост вице-премьера получил Ералы Тугжанов.
- Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции.
- Свои должности сохранили - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев.
- Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на посту министра энергетики.
- Ержан Казыхан стал заместителем руководителя администрации президента, спецпредставителем президента по международному сотрудничеству.
- Аиду Балаеву назначили на должность замглавы администрации президента.
- Главой Агентства по делам государственной службы назначена Дархана Жазыкбаева.
- Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, сменив Ерлана Баттакова.