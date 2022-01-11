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Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

В нем свои посты сохранили главы МИД, Минобороны и МВД
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил состав нового правительства. 

  • Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.
  • Пост вице-премьера получил Ералы Тугжанов.
  • Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции.
  • Свои должности сохранили - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев.
  • Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на посту министра энергетики.
  • Ержан Казыхан стал заместителем руководителя администрации президента, спецпредставителем президента по международному сотрудничеству.
  • Аиду Балаеву назначили на должность замглавы администрации президента.
  • Главой Агентства по делам государственной службы назначена Дархана Жазыкбаева.
  • Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, сменив Ерлана Баттакова.
Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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