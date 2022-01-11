Премьер-министр Сербии потребовала от Австралии справедливых условий для Джоковича

БЕЛГРАД, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в телефонном разговоре с главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном потребовала создать справедливые условия для сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Брнабич и Моррисон в телефонном разговоре обменялись информацией по текущей ситуации вокруг лучшего теннисиста мира Новака Джоковича, которому австралийский суд вчера [в понедельник] одобрил въезд в страну. Премьер Сербии потребовала для Джоковича справедливых условий, соблюдения его прав, подчеркнув при этом важность условий для физической подготовки к предстоящим соревнованиям с учетом того, что в предыдущие дни ему не разрешалось тренироваться, а турнир (Открытый чемпионат Австралии по теннису - прим. ТАСС) начинается в Мельбурне уже в выходные", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы сербского правительства.

Брнабич также попросила своего австралийского коллегу сделать все возможное, чтобы Джокович получил человеческое и достойное отношение во время его нахождения в Австралии. Как отметила пресс-служба, премьеры двух стран также договорились поддерживать связь и обмениваться информацией напрямую.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в австралийский суд, оспорив законность решения погранслужбы, и выиграл дело, однако власти страны заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.