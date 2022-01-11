Торговое представительство Литвы на Тайване откроется весной

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Торговое представительство Литвы на острове Тайвань начнет работу весной 2022 года. Об этом во вторник по итогам дистанционной встречи министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте с руководителем совета национального развития Тайваня Гун Минсинем сообщила пресс-служба литовского ведомства.

"Литовские предприятия стремятся воспользоваться активизацией экономических отношений нашей страны с Тайванем и значительно увеличить экспорт. Этому послужит открытие весной текущего года торгового представительства Литвы в Тайбэе", - приводятся в сообщении слова Армонайте.

Постановление литовского кабмина о представительстве в Тайбэе вступило в силу 1 января. Как указывала заместитель министра экономики и инноваций Йовита Нелюпшене, в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы представительства. Изначально в нем будет два человека - менеджер, который одновременно является торговым представителем, и его ассистент.

Открытие в Вильнюсе представительства Тайваня состоялось 18 ноября 2021 года. Оно спровоцировало кризис в отношениях с КНР. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.