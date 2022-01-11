В Белоруссии сообщили, что Москва выдала Минску обвиняемого в участии в беспорядках

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Россия выдала Белоруссии обвиняемого в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел в ходе незаконных массовых мероприятий после президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура республики.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировало ведомство.

По его данным, ранее подозреваемый был передан представителям правоохранительных органов Белоруссии и в настоящее время содержится под стражей.

Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране порядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия. В соответствии с белорусским законодательством ему грозит до семи лет лишения свободы.