Стрельба в Алма-Ате не слышна уже больше суток

АЛМА-АТА, 11 января. /ТАСС/. Стрельба совсем не слышна в Алма-Ате уже больше суток, быт в городе налаживается, передает во вторник корреспондент ТАСС.

11 января на улицах также наблюдается много людей и машин. Большинство магазинов открылись.

В то же время, как убедился корреспондент ТАСС, в городе точечно курсируют патрули.

Большинство жителей Алма-Аты положительно воспринимают работу миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности в республике, убедился корреспондент агентства.

На его соответствующий вопрос большинство людей на улице ответили, что относятся к миссии "положительно". Несколько человек даже попросили передать благодарность странам ОДКБ за помощь: среди них были как представители старшего поколения, так и молодежь. Лишь некоторое количество молодых людей ответили: "Не знаю, как воспринимаю".

2 января в нескольких населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и погромы зданий госучреждений. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен. Самые масштабные беспорядки прошли в Алма-Ате, где был захвачен аэропорт.