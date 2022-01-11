Посол ОАЭ: Абу-Даби заинтересован установить взаимодействие со всеми регионами России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заинтересованы в установлении и развитии взаимодействия со всеми регионами России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Мы посетили несколько российских регионов. Провели продуктивные встречи с губернаторами, представителями бизнес-кругов, ознакомились с возможностями регионов, побывали на ряде производственных предприятий. Каждый регион [России] по-своему интересен и каждый из них обладает большим потенциалом для развития взаимовыгодной кооперации. С некоторыми из регионов уже налажено сотрудничество. Мы заинтересованы в установлении и развитии взаимодействия со всеми регионами России", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития сотрудничества ОАЭ с российскими регионами.

Посол отметил, что за непродолжительное время его работы в России произошло заметное углубление двустороннего сотрудничества. "Да, действительно, с начала моей работы в России прошло чуть больше года. <...> За этот небольшой период времени нам с российскими партнерами удалось много сделать для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. И мы не собираемся на этом останавливаться, - добавил он. - Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству моей страны за оказанное доверие представлять ОАЭ в РФ. Кроме того, я очень признателен нашим российским друзьям, коллегам за теплый прием и всестороннюю поддержку".

"Россия - красивая и многонациональная страна. Здесь в мире и согласии живут представители разных народностей и вероисповеданий. Народ доброжелательный и гостеприимный. Я говорю по-русски, и мне приятно общаться с российскими гражданами. У нас много общего", - подчеркнул дипломат.