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Посол в Москве: у ОАЭ и России много возможностей для совместного изучения Марса и Луны

Мухаммед Ахмед аль-Джабер напомнил, что правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. РФ и ОАЭ развивают сотрудничество в сфере космоса, у стран много возможностей для совместного изучения Марса и Луны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Безусловно, возможностей для сотрудничества в изучении Луны и Марса у наших стран много. В этом контексте надо отметить, что первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов стал Хаззаа аль-Мансури в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15", - отметил дипломат.

Он напомнил, что правительства двух стран в феврале прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. А в октябре 2021 года в Дубае стороны договорились расширить взаимодействие в этой области.

"Подписанное соглашение позволит России и ОАЭ развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве", - указал посол.

Дипломат также обратил внимание на то, что за девять месяцев 2021 года товарооборот РФ и ОАЭ составил более $3,7 млрд, увеличившись на 86,03% (около $1,7 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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ОАЭРоссия
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