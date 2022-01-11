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В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур
В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур
В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур
В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур
В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур
Протесты в Казахстане

В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур

Алма-Ата
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Новое правительство Казахстана было утверждено во вторник, его возглавил Алихан Смаилов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил прошлый кабинет в отставку в первые же дни беспорядков в стране, также был уволен и даже задержан целый ряд руководителей различных госструктур.

ТАСС собрал ключевые отставки и назначения в Казахстане за время кризиса.

Первые отставки

  • Правительство было отправлено в отставку 5 января, руководство временным кабинетом было поручено тогдашнему первому вице-премьеру Алихану Смаилову. Это произошло через три дня после начала перекинувшихся на другие регионы массовых протестов в Мангистауской области с требованием понизить цену на топливо.
  • Затем в отставку был отправлен госсекретарь Крымбек Кушербаев, на его место назначен экс-помощник президента Ерлан Карин.
  • Вечером того же дня были уволены глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Карим Масимов и два его заместителя - Марат Осипов и Даулет Ергожин. КНБ возглавил экс-начальник Службы госохраны Ермек Сагимбаев, его первым заместителем стал экс-замглавы администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу.
  • Также сменился глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана - Кайрата Келимбетова сменил экс-министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Смена руководства Совбеза

  • В обращении к нации 5 января Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, которую до последнего времени занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
  • Пресс-секретарь Назарбаева уточнил, что политик принял решение уйти с этого поста сам. В настоящее время за елбасы (лидером нации) остается должность председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), хотя 23 ноября стало известно о решении Назарбаева передать полномочия главы политической силы Токаеву.
  • 8 января Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова, занимавшего должность с июня 2015 года.

Задержания силовиков

  • На следующий день после увольнения экс-глава КНБ Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. В комментариях по государственному ТВ заявлялось, что столь крупные масштабы беспорядков свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти и, в частности, КНБ.
  • Помимо Масимова, по подозрению в госизмене задержали ряд "других лиц", их личности не раскрывались.
  • Резонанс получили случаи смерти силовиков при невыясненных обстоятельствах. В понедельник в КНБ сообщили об обнаружении трупа полковника Азамата Ибраева во дворе его дома. Также стало известно о возможном самоубийстве главы полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова.

Новое правительство

  • В назначенном во вторник правительстве сохранили посты главы МИД, Минобороны и МВД Мухтар Тлеуберди, Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев.
  • Новым министром энергетики стал Болат Акчулаков, сменив Магзума Мирзагалиева.
  • Первым вице-премьером стал Роман Скляр, с 2019 года работавший в ранге вице-премьера. Ранее он работал министром индустрии и инфраструктурного развития, первым замминистра по инвестициям и развитию.
Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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