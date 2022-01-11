В Казахстане на фоне беспорядков сменились правительство и руководство госструктур

Новое правительство Казахстана было утверждено во вторник, его возглавил Алихан Смаилов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил прошлый кабинет в отставку в первые же дни беспорядков в стране, также был уволен и даже задержан целый ряд руководителей различных госструктур.

ТАСС собрал ключевые отставки и назначения в Казахстане за время кризиса.

Первые отставки

Правительство было отправлено в отставку 5 января, руководство временным кабинетом было поручено тогдашнему первому вице-премьеру Алихану Смаилову. Это произошло через три дня после начала перекинувшихся на другие регионы массовых протестов в Мангистауской области с требованием понизить цену на топливо.

Затем в отставку был отправлен госсекретарь Крымбек Кушербаев, на его место назначен экс-помощник президента Ерлан Карин.

Вечером того же дня были уволены глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Карим Масимов и два его заместителя - Марат Осипов и Даулет Ергожин. КНБ возглавил экс-начальник Службы госохраны Ермек Сагимбаев, его первым заместителем стал экс-замглавы администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу.

Также сменился глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана - Кайрата Келимбетова сменил экс-министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Смена руководства Совбеза

В обращении к нации 5 января Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, которую до последнего времени занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Пресс-секретарь Назарбаева уточнил, что политик принял решение уйти с этого поста сам. В настоящее время за елбасы (лидером нации) остается должность председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), хотя 23 ноября стало известно о решении Назарбаева передать полномочия главы политической силы Токаеву.

8 января Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова, занимавшего должность с июня 2015 года.

Задержания силовиков

На следующий день после увольнения экс-глава КНБ Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. В комментариях по государственному ТВ заявлялось, что столь крупные масштабы беспорядков свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти и, в частности, КНБ.

Помимо Масимова, по подозрению в госизмене задержали ряд "других лиц", их личности не раскрывались.

Резонанс получили случаи смерти силовиков при невыясненных обстоятельствах. В понедельник в КНБ сообщили об обнаружении трупа полковника Азамата Ибраева во дворе его дома. Также стало известно о возможном самоубийстве главы полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова.

Новое правительство