Эксперт: Запад, приняв план Москвы по безопасности, признал геополитический статус России

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Принятие Западом предложений Москвы по безопасности свидетельствует о признании геополитического статуса России, что стало серьезным переворотом политической мысли в западном мире. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Принятие предложений России фактически означает согласие с фактом наличия у РФ собственных интересов безопасности, в том числе и в отношении соседних стан. Это признание геополитического статуса РФ, что говорит о серьезном перевороте политической мысли в западном мире", - сказал эксперт.

Он добавил, что пока Запад "медленно и с трудом воспринимает новую реальность многополярного мира, в котором нет одной доминанты - США, но также свое место имеют Россия, Китай, другие региональные лидеры".

Комментируя переговорный процесс Москвы и Вашингтона, Бортник сказал, что стороны, похоже, "разжевывают" друг другу свои позиции. "Впервые за долгое время РФ и США детально проговаривают не только свои позиции, но и мотивацию, причины, угрозы, все в деталях. Это все организовано закрыто, без показушного дипломатического протокола, чтобы обсудить весь ворох проблем, которые накопились между странами", - отметил эксперт.

При этом он считает, что выполнение минских соглашений является зоной ожидаемого компромисса между РФ и США, РФ и ЕС. "И США, и РФ согласны на возвращение Донбасса в состав Украины в качестве автономии, в особом статусе, с расширенными полномочиями. Вопрос только в доверии между сторонами, очередности шагов сторон и восприятии результата этих соглашений", - добавил Бортник.

Он полагает, что "максимальная реализация минских соглашений - это минимально возможное требование России", что "может быть воспринято как позитивный результат нынешних переговоров между США и РФ, РФ и НАТО и в формате ОБСЕ". "Реализация "Минска", как и установление инструментов контроля над вооружениями, - этот тот минимум, достижение которого позволит говорить об эффективном переговорном процессе, о том, что он завершился успешно", - заключил Бортник.

О переговорах по гарантиям безопасности

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.