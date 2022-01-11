Народная милиция ЛНР заявила о переброске Киевом спецназовцев для организации провокаций

ЛУГАНСК, 11 января. /ТАСС/. Украинское командование перебросило спецназовцев в район населенного пункта Станица Луганская для проведения диверсий и провокаций. Об этом во вторник сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

"Согласно полученной от нашего источника информации, на позиции 1-го батальона 79-й бригады в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра специального назначения "Запад". В задачи прибывших силовиков входит не только проведение диверсионной работы, но и ведение провокационных обстрелов позиций наших защитников", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По его словам, украинскими силовиками разработана стратегия по ведению провокационного огня, а также определены места установки камер для фиксации возможного ответного огня с позиций Народной милиции ЛНР. "Подобная активность украинских пропагандистов связана с желанием командования операции объединенных сил очернить подразделения Народной милиции и хоть немного повысить имидж Вооруженных сил Украины в глазах своих граждан", - добавил Микужис.

9 января ситуация в Донбассе резко ухудшилась: после продолжительного соблюдения режима тишины украинские подразделения возобновили обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.