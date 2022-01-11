Макрон заявил, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Россией

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Париж выступает за поддержание каналов диалога с Москвой. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твердость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряженности. Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности для нас и наших соседей", - сказал он. "Я думаю, что это является нашей ответственностью, как и работа над стратегическим компасом, которой мы будем заниматься в предстоящие недели и месяцы", - заявил Макрон.

Диалог РФ и США

Франция приветствует проведение диалога между Россией и США, отметил Макрон.

"Я считаю позитивным то, что Россия и США говорят друг с другом", - сказал Макрон, отвечая на вопрос о российско-американских дискуссиях, которые состоялись 10 января в Женеве. "Хорошо, что Россия и США ведут этот диалог. Эти дискуссии касаются Украины, но не только ее. Речь также идет о коллективной безопасности этих двух великих держав. И это очень хорошо и позитивно, что такой диалог продолжается", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия и США "обсуждают друг с другом проблемы, которые касаются их, но, когда речь идет о Европе, ей также надлежит участвовать в этом обсуждении". "Мы считаем, что по вопросам контроля над вооружениями на континенте и по проблемам европейского добрососедства, европейских границ, по вооружениям, ракетам, которые могут достигать европейской территории, европейским институтам следует быть за столом переговоров и принимать в них участие", - отметил Макрон.

Французский лидер заявил, что "Европа с первых дней занимается урегулированием украинского кризиса и продолжит это делать в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция - прим. ТАСС), который является структурирующим". "Париж и Берлин выступают гарантами от имени других европейских стран", - подчеркнул Макрон.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел 6 января в Москве встречу с коллегами по "нормандскому формату" из ФРГ и Франции.

1 января Франция вступила в обязанности председателя ЕС на ближайшие полгода. По словам Макрона, "в сферу ответственности Франции в этом качестве входит и работа по развитию отношений между ЕС и Китаем, а также связей между ЕС и Африканским союзом".