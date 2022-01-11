Казахстанский политолог назвал новый состав кабмина "правительством без сюрпризов"

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Новый состав кабинета министров Казахстана можно назвать "правительством без сюрпризов", кадровый резерв профессиональных специалистов такого уровня в республике достаточно невелик. Такое мнение во вторник выразил казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев.

Новое правительство республики утверждено во вторник, его возглавил Алихан Смаилов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил прошлый кабинет в отставку в первые же дни беспорядков в стране, также был уволен и даже задержан ряд руководителей различных госструктур.

"Говоря о правительстве, скажем так: правительство без сюрпризов. У государства достаточно небольшая кадровая скамейка запасных. Точнее так - скамейка-то большая, но хороших, эффективных и ответственных кадров мало", - написал Ашимбаев в Telegram-канале. По его словам, большинство министров традиционно сохранили свои посты. "Роман Скляр стал первым вице-премьером с тем же функционалом - оперативное управление. Экономика досталась Бахыту Султанову с сохранением кресла главы министерства торговли и интеграции. [Мухтар] Тлеуберди и [Ералы] Тугжанов сохранили посты [заместителей главы правительства]", - указал эксперт.

Он напомнил, что бывший первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сменил в министерстве культуры и спорта Актоты Раимкулову, "которая не справилась ни с одним направлением работы" ведомства, а вице-министр здравоохранения Ажар Гиният пошла на повышение, став главой Минздрава. "Министерство информации и общественного развития и министерство национальной экономики возглавили прежние замы - Аскар Умаров и Алибек Куантыров. Первый, профессиональный журналист, ранее руководил [агентством] Казинформ. Второй работал в экономических министерствах, администрации президента и канцелярии елбасы (первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева - прим. ТАСС"), - рассказал политолог.

Еще одним заместителем министра, получившим повышение, стал Каирбек Ускенбаев. Он возглавил министерство индустрии и инфраструктурного развития. Новый руководитель Минэнерго Болат Акчулаков ранее занимал пост директора по управлению активами Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". "Маленький нюанс - Ускенбаева в свое время снимали с работы за "земельные митинги", а Акчулакова - за Жанаозен (протесты в 2011 году - прим. ТАСС). Люди, так сказать, уже битые, но опытные работники. Но это и к лучшему, будут ценить силу общественного мнения", - полагает Ашимбаев.

Кабмин покинули прежние министры информации и общественного развития Аида Балаева, юстиции Марат Бекетаев, энергетики Магзум Мирзагалиев, а также индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. "Остальные члены правительства остались на своих местах. В принципе, комбинация достаточно неплохая. Посмотрим, как они себя покажут", - заключил политолог.