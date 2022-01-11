Дипломаты США проверили готовность Днепропетровской области к эскалации конфликта с РФ

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Делегация во главе с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обсудила с секретарем горсовета Днепра Александром Санжарой готовность местной системы гражданской обороны к чрезвычайной ситуации в случае эскалации конфликта с Россией. Об этом во вторник сообщило украинское агентство АрміяInform.

"Не секрет, что США обеспокоены намерениями России, поэтому мы связываемся с нашими друзьями, чтобы узнать, каковы их настроения и что они думают о гражданской и территориальной обороне", - цитирует агентство слова Квин. Кроме того, стороны обсуждали план по введению закона о территориальной обороне.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за постоянную поддержку, которая продолжается с 2014 года, и понимаем обеспокоенность мирового сообщества событиями на востоке Украины. Наш город, наш регион фактически находится вблизи линии фронта", - отметил Санжара. Он добавил, что планы по противодействию определенным чрезвычайным ситуациям, связанным с возможной эскалацией событий на востоке страны, постоянно совершенствуются в Днепре.

Днепр, ранее Днепропетровск, находится в центральном регионе Украины. По прямой от города до ближайшего участка российской границы - с Республикой Крым - около 270 км.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.