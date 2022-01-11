Председатель СБ ООН обеспокоена сообщениями о новом ракетном запуске КНДР

ООН, 11 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не получал запросов на проведение консультаций в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР, ситуация вызывает обеспокоенность. Об этом заявила во вторник журналистам председатель Совбеза, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль.

"Мы посмотрим, будет ли новый запрос на проведение консультаций по этому вопросу. Вызывает чрезвычайную обеспокоенность, что КНДР продолжает ракетные запуски, - сказала она. - Нам надо посмотреть, что действительно произошло, но мы очень обеспокоены развитием событий".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в ходе зимних военных учений.

Совет Безопасности ООН 10 января по запросу западных стран обсуждал ситуацию, связанную с проведением 5 января Пхеньяном испытаний, как предполагается, гиперзвуковой ракеты.