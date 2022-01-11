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США заявили, что не видят больших возможностей для компромисса по вопросу расширения НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон не видит больших возможностей для достижения компромисса с Москвой по вопросу расширения Североатлантического альянса. Об этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила во вторник в интервью телекомпании CNN.

"В данный момент <...> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения", - сказала она. Смит подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому. Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, она отметила, что "не видит больших возможностей для компромисса" по этому вопросу.

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