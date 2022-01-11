Выборы нового главы Европарламента пройдут 18 января

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Выборы нового председателя Европарламента (ЕП) пройдут 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге. Об этом сообщила пресс-служба ЕП после того, как в ночь на вторник в возрасте 65 лет умер председатель евроинститута Давид Сассоли.

"Как и предполагалось изначально, до внезапной смерти Сассоли, выборы нового председателя для второго срока состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге", - говорится в заявлении пресс-службы.

Пока же функции главы ЕП переходят временно первому заместителю председателя евроинститута Роберте Метсоле.

Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в итальянском городе Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В сентябре он также некоторое время провел в больнице из-за пневмонии, однако тогда тест на коронавирус, который он сдал при госпитализации, оказался отрицательным.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.