Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Состав, цели и задачи

Миротворческая миссия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направивших в Казахстан военнослужащих для стабилизации ситуации, завершается. Как заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вывод контингента ОДКБ начнется через два дня.

ТАСС собрал ключевые данные о численности контингента миротворцев и задачах, которые они выполняют в Казахстане.

Кто вошел в миссию

Армения, председательствующая в этом году в ОДКБ, направила в Казахстан 100 военнослужащих, как сообщили 7 января в Минобороны республики. В ведомстве уточняли, что они займутся исключительно охраной стратегических объектов и инфраструктуры.

В Минобороны Белоруссии 8 января сообщили, что контингент миротворческих сил республики приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана. Минск направил роту из состава 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Белоруссии. По данным издания "СБ.Беларусь сегодня", белорусские военнослужащие охраняют артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген под Алма-Атой.

Военнослужащие Киргизии, как уточняли в оборонном ведомстве республики, в составе 150 человек из спецподразделения "Скорпион" привлечены к охране ТЭЦ-2 на западе Алма-Аты. Киргизия также направила 19 единиц автомобильной и бронетехники.

Россия направила в Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Десантники охраняют аэропорт Алма-Аты, генконсульство РФ, главный узел связи компании "Казах-телеком", ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи. На территории аэропорта развернуто два расчета беспилотников, с помощью которых, в том числе с использованием тепловизора, миротворцы ведут круглосуточное наблюдение за прилегающей местностью.

От Таджикистана в миссии участвуют 200 военнослужащих. Они задействованы на охране второго по важности объекта энергетического комплекса Алма-Аты - ТЭЦ-1.

Завершение миссии и реакция на это