Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Состав, цели и задачи

Миротворческая миссия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направивших в Казахстан военнослужащих для стабилизации ситуации, завершается. Как заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вывод контингента ОДКБ начнется через два дня.
ТАСС собрал ключевые данные о численности контингента миротворцев и задачах, которые они выполняют в Казахстане.
Кто вошел в миссию
- Армения, председательствующая в этом году в ОДКБ, направила в Казахстан 100 военнослужащих, как сообщили 7 января в Минобороны республики. В ведомстве уточняли, что они займутся исключительно охраной стратегических объектов и инфраструктуры.
- В Минобороны Белоруссии 8 января сообщили, что контингент миротворческих сил республики приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана. Минск направил роту из состава 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Белоруссии. По данным издания "СБ.Беларусь сегодня", белорусские военнослужащие охраняют артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген под Алма-Атой.
- Военнослужащие Киргизии, как уточняли в оборонном ведомстве республики, в составе 150 человек из спецподразделения "Скорпион" привлечены к охране ТЭЦ-2 на западе Алма-Аты. Киргизия также направила 19 единиц автомобильной и бронетехники.
- Россия направила в Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Десантники охраняют аэропорт Алма-Аты, генконсульство РФ, главный узел связи компании "Казах-телеком", ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи. На территории аэропорта развернуто два расчета беспилотников, с помощью которых, в том числе с использованием тепловизора, миротворцы ведут круглосуточное наблюдение за прилегающей местностью.
- От Таджикистана в миссии участвуют 200 военнослужащих. Они задействованы на охране второго по важности объекта энергетического комплекса Алма-Аты - ТЭЦ-1.
Завершение миссии и реакция на это
- Во вторник Токаев, выступая в нижней палате парламента, заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабилизирована. По его словам, основная задача миротворческих сил ОДКБ успешно выполнена, и через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Весь процесс вывода, как уточнил Токаев, займет не более десяти дней. Президент Казахстана подчеркнул, что попытка государственного переворота и покушение на целостность страны провалились.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что решение Казахстана о выводе миротворческих сил ОДКБ является прерогативой республики.
- Как заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, не признают этого только те, "кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать".
- Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко отметил, что события в Казахстане подтвердили, что странам необходима не только внутренняя стабильность, но надежные союзники, которые "подставят плечо в трудную минуту".