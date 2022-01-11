В Баку опровергли информацию о применении авиации и артиллерии на границе с Арменией

БАКУ, 11 января. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны о применении ВС республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран.

"В результате провокации ВС Армении с полудня 11 января обострилась ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии осуществляют на указанном направлении адекватные ответные меры с целью подавления противоположной стороны, не применяя никаких авиационных средств и артиллерии", - говорится в сообщении.