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ОДКБ и МО Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов правоохранителям

Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что миротворцы за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане

АЛМА-АТА, 11 января. /ТАСС/. Командование миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Об этом заявил журналистам командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.

Он подчеркнул, что после выполнения задач миротворческие силы ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Также Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. 

По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.

Теги
КазахстанСердюков, Андрей Николаевич
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