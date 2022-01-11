Премьеры Словакии и Чехии поддержали развитие атомной энергетики в своих странах

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Чехии Петр Фиала высказались за развитие атомной энергетики в своих республиках. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио.

Тема атомной энергетики была одной из центральных на переговорах политиков, состоявшихся в Братиславе, куда Фиала прибыл с однодневным рабочим визитом. В Словакии и Чехии действуют по две АЭС, которые в конце ХХ века были построены с помощью СССР и России.

Премьеры, кроме того, обсудили вопросы сотрудничества Братиславы и Праги в области безопасности и борьбы с распространением коронавируса. Стороны подчеркнули необходимость углубления всестороннего взаимодействия между Словакией и Чехией, включая уровень международных объединений и организаций. Рассматривалась также ситуация, сложившаяся на восточных границах Евросоюза.

Хегер проинформировал Фиалу о планах Словакии, к которой с 1 июля перейдет председательство в Вишеградской группе (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Венгрии и Польши, - прим. ТАСС), а пражский гость, в свою очередь, о том, что Чехия предполагает реализовать в Евросоюзе, в котором в течение полугода будет исполнять роль государства-председателя также с 1 июля текущего года.

Фиала завершит визит в Словакию встречей с президентом этой страны Зузаной Чапутовой и спикером парламента Борисом Колларом. Кабмин чешского премьера приступил к исполнению обязанностей 17 декабря прошлого года. Посещение Братиславы стало первым зарубежным визитом главы правительства Чехии.