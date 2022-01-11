Американский постпред: США и НАТО направят РФ на СРН призыв выполнить минские соглашения

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Главный сигнал, который США и НАТО направят РФ на заседании Совета Россия - НАТО 12 января, - это призыв выполнить минские соглашения и отвести войска. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит во вторник на телефонном брифинге в Брюсселе.

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"Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным - мы хотим добиться полного выполнения минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия", - заявила она.

Также она заявила, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут вопросы снижения военных рисков, а также военная транспарентность, контроль над вооружениями. "Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия - НАТО 12 января - прим. ТАСС) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену".

Также она сообщила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам и обсуждению с Россией политики открытых дверей альянса.

По ее словам, НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года. "Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру", - заявила она, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".