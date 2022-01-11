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Ситуация на Корейском полуострове

Регулятор США временно останавливал вылеты самолетов из некоторых аэропортов

Распоряжение поступило примерно во время появления сообщений о запуске ракет со стороны КНДР, передает Reuters

ТАСС, 11 января. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США 10 января временно останавливало вылеты из некоторых аэропортов западного побережья страны. Как во вторник сообщило агентство Reuters, распоряжение поступило примерно во время появления сообщений о запуске ракет со стороны КНДР.

По словам американского чиновника, авиарегулятор прервал выполнение рейсов не более чем на 15 минут "из-за первоначальных сообщений об активности в Индо-Тихоокеанском регионе". При этом, как подчеркивает агентство, собеседник заявил о ситуации с аэропортами без прямой привязки к запуску баллистических ракет.

Согласно данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в ходе зимних военных учений.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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