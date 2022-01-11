В Праге против политики властей протестуют фермеры и противники вакцинации

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Акции протеста против политики властей Чехии в сфере сельского хозяйства, а также планов обязательной вакцинации пожилых жителей республики и представителей некоторых профессий от ковида проходят во вторник в Праге с участием примерно 3 тыс. активистов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Фермеры собрались у дворца чешского правительства, расположенном в районе Кларов в центре Праги. Они требуют увеличения финансовой поддержки государством сельского хозяйства и протестуют против дотационной политики Евросоюза. Она, как утверждают ораторы, ставит аграриев из стран "восточного крыла" сообщества в невыгодное положение по сравнению с фермерами из государств Западной Европы.

На митинге аграриев звучат оскорбительные выкрики в адрес действующего кабмина. На одном из транспарантов, который поднят над ними, написано: "Мы хотим разводить коров, а не слушать ослов!". Толпа скандирует "Природа кормит нас и вас!", "Мы хотим равных условий [с западноевропейскими фермерами]!", "Позор уничтожающим сельское хозяйство!".

Большинство участников акции протеста фермеров пренебрегают действующими в Чехии правилами эпидемической безопасности. Они не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются медицинскими масками. Полиция тем не менее проинформировала журналистов, что значительных инцидентов не было зафиксировано.

Протест против вакцинации

С пренебрежением к требованиям эпидембезопасности прошел также митинг противников вакцинации на расположенной неподалеку от дворца правительства Малостранской площади. По данным полиции, в нем приняли участие менее 500 активистов местных гражданских инициатив, ставящих под сомнение необходимость прививок. Собравшиеся скандировали лозунги "Хотим быть свободными!", "Не отдадим своей свободы!", "Долой обязательную вакцинацию!". Некоторые из них в знак протеста против планов властей обязать с 1 марта прививаться от коронавируса жителей республики старше 60 лет и представителей определенных профессий разделись до пояса.

После завершения митинга на Малостранской площади некоторые из его участников присоединились к акции протеста фермеров.