Псаки: Байден регулярно получает информацию о ходе переговоров по гарантиям безопасности

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на регулярной основе получает информацию от своих помощников о ходе переговоров с Россией по гарантиям безопасности в Европе и внимательно следит за ними. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета главы государства, который направился в штат Джорджия.

Ее попросили прокомментировать, насколько внимательно Байден следит за переговорами по гарантиям безопасности. "Очень внимательно. Он получает почти ежедневно, если не ежедневно, информацию от своей команды по национальной безопасности о ходе переговоров", - ответила Псаки.

Журналист также спросил, ожидаются ли беседы по телефону между лидерами стран, не указав, о ком именно идет речь. "На данный момент мне нечего анонсировать. Я думаю, что нам стоит проанализировать, на каком этапе мы будем находиться после следующих двух раундов переговоров", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Псаки о переговорах в Женеве сделаны невпопад, вредят самим Соединенным Штатам и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.