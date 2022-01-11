Более половины британцев выступили за отставку Джонсона из-за скандала с вечеринкой

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Более половины британцев выступают за отставку премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона на фоне скандала с его предполагаемым участием в вечеринке в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 в разгар действия коронавирусных ограничений. Об этом говорится в опубликованном во вторник в исследовании социологического института YouGov.

Как следует из опроса, выдержки из которого приводит телеканал Sky News, 56% опрошенных хотели бы, чтобы глава правительства ушел со своей должности. Против этого высказались 27% респондентов, в то время как 17% признались, что не определились с ответом. Всего YouGov 11 января опросил по этой теме 5,9 тыс. человек.

Другое исследование, проведенное компанией Savanta ComRes также во вторник среди более 1 тыс. человек, показало, что 66% из них выступают за отставку премьера, а 24% против этого. При этом растет и число членов правящей Консервативной партии, которые считают, что премьер должен уйти. Такой шаг поддержали бы 42% опрошенных, а 45% до сих пор хотят видеть Джонсона лидером тори.

Телеканал Sky News указывает, что опрос проведен по методике, которая подразумевает большую погрешность. Однако он указывает на то, что с учетом сходных результатов исследования YouGov, речь может идти о неприятном для Джонсона изменении общественного мнения.

О вечеринке на Даунинг-стрит

В понедельник вечером телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Получателям письма предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. По данным британских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого премьер-министра и его будущую супругу, хотя подобные собрания были тогда строго запрещены.

В полиции Лондона во вторник подтвердили, что изучают информацию о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками премьерской канцелярии.

Еще в конце прошлого года стало известно, что в премьерской резиденции несколько раз проходили вечеринки для сотрудников, когда в стране действовали те или иные коронавирусные ограничения. В ходе разгоревшегося по этому поводу скандала должность покинула пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон, а сам премьер, которого оппозиция призывала подать в отставку, распорядился провести внутреннюю проверку.

Как подтвердил во вторник представитель главы кабмина, она будет включать в себя и изучение попавшей в СМИ информации о майской вечеринке. Полиция Лондона ранее отказалась проводить расследование в связи с рождественской вечеринкой, состоявшейся на Даунинг-стрит в декабре 2020 года, аргументировав это решение тем, что правоохранительные органы не расследуют давние нарушения санитарных правил.