Постпред США считает, что ЧВК "Вагнер" может угрожать Миссии ООН в Мали

ООН, 11 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила во вторник с утверждением, что якобы присутствующая в Мали частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" может представлять опасность для Миссии всемирной организации по стабилизации в этой африканской стране.

"США обеспокоены присутствием группы "Вагнер". Учитывая практику нарушения ими прав человека и угроз в отношении миротворцев, они могут представлять опасность для Миссии ООН по стабилизации в Мали", - говорится в записи постпреда в Twitter. Каких-либо доказательств угроз и опасности, исходящих от упомянутой ей компании, для миссии всемирной организации Томас-Гринфилд не привела.

По ее мнению, необходимо выяснить работают ли данные "подрядчики" в рамках "официальной двусторонней помощи".

Как заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя, истерия вокруг якобы присутствующей в Мали российской частной военной компании является примером проявления двойных стандартов, поскольку Запад монополизировал рынок соответствующих услуг.