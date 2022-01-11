МИД Армении осудил действия ВС Азербайджана, приведшие к гибели двух армянских военных

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. МИД Армении осудил нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которого погибли двое армянских военнослужащих.

"Решительно осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов со стороны ВС Азербайджана, в результате которого погибли военнослужащие ВС Армении Артур Мхитарян и Рудик Гарибян. Провокация подразделений ВС Азербайджана является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении, начавшихся в 2021 году", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте внешнеполитического ведомства.