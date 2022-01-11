NYT утверждает, что проведение переговоров России и США в Женеве стало победой Москвы

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Проведение консультаций по безопасности между Россией и США в Женеве само по себе укрепило дипломатические позиции Москвы. С такой оценкой в понедельник выступили журналисты газеты The New York Times .

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Даже без каких-либо уступок со стороны США проведенные в понедельник переговоры представляют собой в определенном роде победу для Кремля, поскольку вопрос о расширении НАТО, который уже долгое время вызывает раздражение у президента России Владимира Путина, был поставлен на первый план среди всех остальных проблем, с которыми имеет дело вашингтонское политическое руководство", - написано в статье.

Российско-американские консультации по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Российскую делегацию, в состав которой вошли представители МИД и Минобороны, возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Главой американской делегации была первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

На специальном телефонном брифинге по итогам встречи Шерман заявила, что состоявшиеся дискуссии носили "серьезный, деловой и откровенный" характер. В свою очередь Сергей Рябков отметил, что Россия выступает за продолжение диалога, за то, чтобы "дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности". Хотя, по словам российского замминистра, РФ и США пока не смогли достичь прогресса по вопросу дальнейшего нерасширения НАТО на Восток.

12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.