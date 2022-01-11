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США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО, как только эти страны захотят

США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО, как только эти страны захотят - Нуланд.

Нуланд: США считают контакты с РФ в Женеве конструктивными и хотят их продолжения
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