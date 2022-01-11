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Шарль Мишель 13 января посетит Чехию

В ходе визита председатель Евросовета проведет в Праге переговоры с премьер-министром республики Петром Фиалой

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель посетит в предстоящий четверг Чехию. В ходе визита он проведет в Праге переговоры с премьер-министром республики Петром Фиалой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.

"Председатель правительства Чехии Петр Фиала примет в четверг, 13 января, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, - отмечается в сообщении. - Главной темой переговоров будет подготовка к предстоящему [с 1 июля текущего года полугодовому] председательству Чехии в Совете Евросоюза".

Фиала и Мишель будут говорить о предстоящем заседании Евросовета, а также других актуальных для Европы вопросах - ценах энергии, правовом государстве, миграции и торговой политике ЕС.

Теги
ЧехияМишель, ШарльФиала, Петр
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