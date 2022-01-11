США заявили, что в рамках деэскалации вокруг Украины ждут разъяснений РФ по поводу учений

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что деэскалация ситуации вокруг Украины должна включать в себя принятие Москвой мер по обеспечению прозрачности при проведении российских военных учений на территории РФ. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. Кроме того, говоря о том, какие меры Вашингтон посчитал бы направленными на снижение напряженности, Прайс отметил: "Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории".

По словам Прайса, для прогресса на переговорах между США и РФ по безопасности требуется "атмосфера деэскалации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, состоялись 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.