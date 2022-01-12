{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

США призывают силы ОДКБ покинуть Казахстан, как того просят власти республики

В Госдепе приветствуют сообщения об успокоении ситуации в Алма-Ате

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США приветствуют объявление о выполнении миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своей миссии в Казахстане и призывают контингент оперативно покинуть республику, как того просят власти этой страны. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

"Мы приветствуем сообщения об успокоении [ситуации] в Алма-Ате. Мы также приветствуем объявление президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева о том, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности выполнили свою миссию, - сказал он. - До тех пор, пока этот процесс не завершен, пока миротворческие силы не выведены, мы продолжаем призывать все миротворческие силы соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросил Казахстан".

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
США заявили, что в рамках деэскалации вокруг Украины ждут разъяснений РФ по поводу учений
Деэскалация, по мнению Госдепартамента, должна включать в себя принятие Москвой мер по обеспечению прозрачности российских военных учений
Читать полностью